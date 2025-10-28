الصحة: عجز كبير في أدوية الطوارئ والتخدير والعمليات والمزمن

فلسطين اليوم

أكد مدير وحدة المعلومات الصحية بوزارة الصحة في غزة زاهر الوحيدي اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن هناك عجزاً كبيراً في الأدوية، يتركز في أدوية الطوارئ، التخدير، العمليات، والأمراض المزمنة.

وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن القطاع الصحي لازال يرزح تحت وطأة الدمار الكبير الذي لحق بمرافقه وبكوادره الطبية، وسط آمال بأن تسهم المساعدات القادمة في إنعاش ما تبقى من هذا النظام المنهك، إلا أن الاحتلال يعرقل دخول الأدوية ومستلزمات طبية.

وأوضح الوحيدي، أن هناك عجزاً بنسبة 100% في مستهلكات جراحة القلب، وبنسبة 87% في مستهلكات جراحة العظام.

وبين، أنه حتى الآن لم يدخل أي جهاز طبي على مدار عامين إلى وزارة الصحة.

وأكد توقف خدمة جراحة القلب المفتوح بالكامل، وكنا نجري في السابق أكثر من 500 عملية قلب مفتوح في العام.

وأشار إلى أن قطاع غزة فقد 50% من مرضى الغسيل الكلوي.

ولفت إلى أن أكثر 18.500 مريض أنهوا إجراءات التحويل للعلاج خارج القطاع وبانتظار السفر، فيما فقد 983 مريضاً حياتهم وهم ينتظرون فتح معبر رفح.

ورغم الاتفاق فإن إسرائيل لم تتوقف عن شن غارات جوية وقصف مدفعي في قطاع غزة، كما تواصل إغلاق معبر رفح بين القطاع الفلسطيني ومصر، ولا تزال شاحنات المساعدات تنتظر في الجانب المصري من المعبر.