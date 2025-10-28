أسماء الشهداء الثلاثة الذين اغتالهم الاحتلال في جنين

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء 28/10/2025م، أسماء الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قرية كفر قود غرب جنين شمال الضفة الغربية.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الهيئة العامة للشؤون المدنية ابلغتها باسماء الشهداء الـ3 وهم:

1- عبدالله محمد عمر جلامنة ( 27 عاماً)

2- قيس إبراهيم محمد البيطاوي ( 21 عاماً)

3- أحمد عزمي عارف نشرتي ( 29 عاماً)

وفجر اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بلدة كفر قود بتعزيزات عسكرية، وحاصرت موقعا في أحد أراضي القرية الزراعية، وأطلقت الرصاص الحي صوب الشبان الثلاثة ما أدى إلى استشهادهم على الفور، وقامت باحتجاز جثامينهم.

يذكر أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أكدت في بيان لها، أن إقدام قوات الاحتلال على اغتيال ثلاثة شبّان فجر اليوم في قرية كفر قوْد غرب مدينة جنين بالضفة المحتلة، مستخدمة القناصات والقصف الجوي، ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة مستمرة من جرائم الحرب والتنكيل المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق شعبنا الأعزل في الضفة المحتلة.