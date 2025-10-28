ردًا على تأخير تسليم جثث الأسرى.. هل تقرر "إسرائيل" استئناف الغارات الجوية على غزة؟

فلسطين اليوم

من المقرر أن يعقد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، مساء اليوم جلسة مشاورات طارئة للرد على ما وصفه خرق حماس لاتفاق إعادة جثث الرهائن "الإسرائيليين".

وبحسب القناة الـ12"الإسرائيلية" فإن المستوى السياسي، سيُعقد اليوم نقاش عاجل بسبب "انتهاكات حماس"، مبينة أن الإجراءات "الإسرائيلية" المقررة ستكون محددة ومنسقة مع الأمريكيين.

في نفس السياق، أكد ما يسمى وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش، أنه ينوي مطالبة رئيس الوزراء بإصدار تعليمات للجيش "الإسرائيلي" لاعتقال جميع الأسرى المفرج عنهم في صفقة تبادل الأسرى مع حماس ردا على الانتهاكات المتكررة.

في حين، طالب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، "نتنياهو" التوقّف عن التردّد وإعطاء الأوامر بالقضاء على حماس.

أما بيني غانتس، أحد قادة المعارضة "الإسرائيلية"، قال " لا يُمكن لانتهاكات حماس أن تمر دون ردّ حازم، وإلا فلن نفعل شيئًا وسنعود إلى 6 أكتوبر ".

وأمس الاثنين، سلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الساعة 9 مساءا بتوقيت غزة جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها أمس في قطاع غزة في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، وفق تصريح للقسام.

وتزعم "إسرائيل" أن حركة حماس وفصائل المقاومة تواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار وتتعمد تأخير تسليم جثث الأسرى "الإسرائيليين" الـ13 المتبقية في غزة، وهو ما تنفيه المقاومة وتؤكد أنها تواصل جهودها في البحث عن جثث الأسرى وأنها ملتزمة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

ومنذ دخول وقف اطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اختراقه عبر استهداف منازل المواطنين واستهدافهم في مكان سكناهم، فضلا عن مماطلته في تنفيذ شروط الاتفاق ومنها فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.

يشار إلى أن وقف اطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم الـ10 من أكتوبر الجاري، بعد موافقة الطرف الفلسطيني "حماس وفصائل المقاومة" والطرف "الإسرائيلي" لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة بـ"خطة السلام".