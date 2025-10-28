"حماس": اغتيال الاحتلال لثلاثة شبان في جنين جريمة جديدة تضاف إلى سجله الدموي

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء28/10/2025م، أن جريمة الاغتيال التي نفّذتها قوات الاحتلال الصهيوني المجرم لثلاثة شبان من أبناء شعبنا الفلسطيني فجر اليوم في كفر قود بجنين، هي حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم الدموية التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، ضمن سياسة القتل الميداني الممنهجة.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي:" إننا إذ ننعى شهداء شعبنا لنؤكد أن هذه الجريمة تمثل نهج الاحتلال الدموي، وتصعيده الخطير الذي يمارسه في الضفة الغربية، في محاولة يائسة لتركيع شعبنا وكسر إرادته، وهو ما لن يتحقق مهما بلغ بطش الاحتلال".

وأضافت:" إن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، فشعبنا سيواصل صموده ومواجهته للاحتلال وقطعان مستوطنيه، والمقاومة ماضية في الدفاع عن شعبها بكل الوسائل"، داعية جماهير شعبنا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل نقاط التماس، وإلى الوحدة الميدانية والسياسية لمواجهة هذا العدوان المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

وفجر اليوم، اغتالت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ثلاثة شبان، واحتجزت جثامينهم في قرية كفر قود غرب جنين، بالضفة المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، وحاصرت موقعا في أحد أراضي القرية الزراعية، وأطلقت الرصاص الحي صوب الشبان الثلاثة- لم تعرف هويتهم بعد- ما أدى إلى استشهادهم، وقامت باحتجاز جثامينهم.