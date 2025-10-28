خلال عملها الميداني.. "المباحث العامة" في رفح تلقي القبض على سارقي جوالات

فلسطين اليوم

أعلنت المباحث العامة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء28/10/2025م، إلقاء القبض على مجموعة من سارقي جوالات من المواطنين

وبحسب مدير قسم مركز المباحث العامة، فإن عدة شكاوى تلقاها القسم بخصوص سرقة جوالات من المواطنين في منطقة الاختصاص، وبعد التحريات وجمع المعلومات تم الاشتباه بالمدعو "م – ش" (٣٠ عاماً)، وتم استدعائه وبالتحقيق الأولي معه اعترف بقيامه بسرقة الجوالات من المواطنين بالتعاون مع كلا من المدعو "م-ب" وهما من محافظة خان يونس.

وأشار إلى أن المتهمين اعترفوا خلال التحقيقات أنهم قاموا بسرقة (8) جوالات بالإضافة لنشل النقود من جيوب المواطنين، مؤكداً أن المباحث العامة حولت القضية لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية بحق المتهمين