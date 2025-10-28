مستعمرون يهاجمون مزارعين جنوب بيت لحم ويصيبون مواطنًا خلال قطف الزيتون

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء 28/10/2025، بأن مجموعة من المستعمرين، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجمت المواطنين في منطقة "خلة النخلة" قرب قرية واد رحال جنوب بيت لحم.

وبحسب المصادر، اقتحمت مجموعة من المستعمرين أراضي المواطن عيسى خليل عودة وشرعوا بقطف ثمار الزيتون من أشجاره، فيما حاول صاحب الأرض وعدد من المواطنين التصدي لهم. وأوضحت المصادر أن جنود الاحتلال تدخلوا لصالح المستعمرين واعتدوا على الأهالي، ما أدى إلى إصابة المواطن خليل محمد خلاوي (60 عامًا) بجروح ورضوض مختلفة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم في المنطقة، في حين واصل المستعمرون أعمال التخريب وقطف الزيتون تحت حمايتهم.

يُذكر أن اعتداءات المستعمرين على المزارعين تتكرر سنويًا خلال موسم قطف الزيتون في محافظات الضفة الغربية، حيث يقومون بمهاجمة المزارعين وسرقة المحاصيل ومنع أصحاب الأراضي من الوصول إلى كرومهم، وسط حماية ودعم من جيش الاحتلال.