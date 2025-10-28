قوات الاحتلال تعتقل القيادي في حماس جمال الطويل وتعتدي على عائلته

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، القيادي في حركة حماس جمال الطويل (61 عامًا) من مدينة البيرة قرب رام الله، بعد اقتحام منزله والاعتداء على أفراد عائلته، في أحدث حملة اعتقالات طالت عدداً من الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى الحي الذي يقيم فيه الطويل بواسطة مركبة مدنية من نوع "مرسيدس"، قبل أن تقتحم منزله وتقوم بتقييد أبنائه والاعتداء عليهم بالضرب، ثم تعتقله وتنقله إلى جهة مجهولة.

ويعدّ الطويل من أبرز قادة حركة حماس في مدينة رام الله، وهو أسير محرر أمضى ما مجموعه 18 عامًا في سجون الاحتلال على فترات متقطعة، كان آخرها حتى شباط/ فبراير الماضي حين أُفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، المعروفة بصفقة "طوفان الأحرار".

وبعد الإفراج عنه في الدفعة الخامسة من الصفقة، ظهر الطويل في مقطع مصوّر أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات رام الله، متحدثًا عن اعتداء عنيف تعرض له قبيل الإفراج عنه، بعدما رفض ترديد عبارة توراتية تتضمن تهديدًا للفلسطينيين.

وكان الطويل قد اعتقل عام 2023 وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 15 شهرًا، قبل الإفراج عنه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي رافق تنفيذ الصفقة.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات دهم واعتقال يومية تستهدف كوادر وناشطين وأسرى محررين في مختلف محافظات الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر الأمني وتوسّع الاعتقالات منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة.