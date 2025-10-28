الجهاد الإسلامي: اغتيال مقاومي الضفة حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن إقدام قوات الاحتلال على اغتيال ثلاثة شبّان فجر اليوم في قرية كفر قوْد غرب مدينة جنين بالضفة المحتلة، مستخدمة القناصات والقصف الجوي، ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة مستمرة من جرائم الحرب والتنكيل المنظم الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق شعبنا الأعزل في الضفة المحتلة.

وقالت الحركة في بيان صحفي:" لقد كشفت عملية الاغتيال هذه عن الاستهتار المطلق بحياة أبناء شعبنا، حيث حاصرت قوات الاحتلال المنزل ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المكان لإنقاذ الجرحى، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية."

وشددت الحركة، على أن استخدام أسلحة القناصة والقصف الجوي في مناطق سكنية مأهولة بالمدنيين هو تصعيد خطير يعكس مستوى الإجرام والتوحش الذي وصل إليه جيش الاحتلال.

وبينت الحركة، أن الاحتلال يرتكب هذه الجريمة في سياق حملة ممنهجة من الاقتحامات وعمليات التوغل والهدم التي ينفذها العدو في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وأكدت الحركة، أنه خلال الأشهر الماضية فقط، دمر جيش الاحتلال أكثر من 1000 منزل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ما تسبب في نزوح قسري لأكثر من 25 ألف مواطن، وتحويل مناطق بأكملها إلى أماكن شبه خالية من الحياة، ما يكشف عن مخطط عقابي جماعي يُمارَس بحقّ أبناء شعبنا الفلسطيني. كما تستمر هذه السياسة الوحشية في قرى النقب، حيث تم مؤخراً هدم 40 منزلاً في قرية "السر"، ضمن مخطط واضح لاقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم قسراً.

وحذرت الحركة، من خطر سياسات الاحتلال ومخططاته على أمن شعوب أمتنا ومنطقتنا، مؤكدةً أن هذه الجرائم لن تزيدها إلا تمسكاً بنهج المقاومة دفاعاً عن شعبنا وأرضنا.