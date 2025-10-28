صورة تُنشر لأول مرة: تعرية مسنين واستخدامهم دروع بشرية

فلسطين اليوم

نشر الإعلام العبري اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، لأول مرة صورة تظهر تعرية مواطنين غزيين كبار في السن واستخدامهم كدروع بشرية.

ووفق مصادر عائلية، فالمسنان الشهيدان اللذان يظهران في الصورة هما نادي عبد اللطيف معروف، وعلي محمد معروف.

وحسب المصادر، فقد اعتقل جيش الاحتلال المسنين من غربي بيت لاهيا في إطار خطة عسكرية، ومكثوا عدة أيام تحت حراسة الجيش، ثم أُطلق سراحهم عند دوار التوام، وبعد أن سُمح لهم بالسير أمتار معدودة، أطلقت طائرات الاحتلال صاروخ عليهم فارتقوا شهداء.

وأشارت المصادر، إلى أن المسنين كان معهم رجل وامرأة آخران نجيا من القصف، وكانا شاهدين على الحادثة.