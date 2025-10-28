حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، 10 مواطنين بينهم طفل، خلال اقتحامات واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، تزامنًا مع تفتيش منازل المواطنين والعبث بمحتوياتها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة للاحتلال دهمت مخيم بلاطة، شرقي مدينة نابلس، واعتقلت الشاب هاني أبو مصطفى من حارة القرعان، بالإضافة لاعتقال الشاب يحيى النادي من منزل عائلته في مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت عمارة سكنية في الحي النمساوي، بـمدينة نابلس، واعتقلت الشاب عميد عماد محمود شعار، عقب تفتيش منزل عائلته.

وطالت حملة الاعتقالات، الشابيْن أرقم عاطف حنني وعدي سليم حنني، من منطقة السهل في قرية بيت دجن، شرقي مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت بلدة بيت أمر، شمالي مدينة الخليل، واعتقلت ثلاثة شبان، عقب اقتحام وتفتيش منازل ذويهم، وهم: محمد عبد الحميد محمود العلامي، ماهر أحمد حمدان العلامي، ومحمد يوسف أحمد العلامي.

ونقلت مصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الطفل آدم زبيدي، خلال اقتحام مخيم الجلزون، والشاب مجد معتصم قطامي من منزل عائلته في قرية جفنا، شمالي مدينة رام الله.