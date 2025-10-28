الاحتلال يغتال 3 مقاومين بعد محاصرتهم والاشتباك معهم في جنين

فلسطين اليوم

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، ثلاثة شبان، واحتجزت جثامينهم في قرية كفر قود غرب جنين، بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، وحاصرت موقعا في أحد أراضي القرية الزراعية، وأطلقت الرصاص الحي صوب الشبان الثلاثة- لم تعرف هويتهم بعد- ما أدى إلى استشهادهم، وقامت باحتجاز جثامينهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال قصفت المركبة التي تعود للشهداء الثلاثة في الموقع ذاته، ما أدى لاشتعال النار فيها، وفي عدد من أشجار الزيتون حولها.

وذكر موقع واللا العبري ان جيش الاحتلال نفذ الليلة عملية في كفر قرية كود غرب مدينة جنين، بعد أن تحصنت خلية مقاومة داخل كهف لساعات ودارت اشتباكات بالأسلحة النارية مع قوات الجيش، جرى على اثرها قصف المكان.

وقالت مصادر محلية ان طائرات الاحتلال نفذت غارتين على الأقل، وجيش الاحتلال يحتجز جثتي شهيدين على الأقل.





وزعمت القناة 12 العبرية ان جيش الاحتلال اغتال مقاومين بعد الاشتباك معهم عقب محاصرتهم داخل كهف في واد في بلدة كفر قود قضاء جنين والذي رافقه قصف المكان من سلاح الجو.

وخلافاً لبيان جيش الاحتلال وجهاز الشاباك ، ذكرت وحدة اليمام الخاصة في جيش الاحتلال أن خلية المقاومين تمت تصفيتها بنيران قنّاصة الوحدة، وليس عبر غارة جوية.

وبحسب بيان وحدة اليمام، فقد قُتل ثلاثة مقاومين، كانوا يخططون لتنفيذ عملية قرب المدينة، مشيرة ان قوة من اليمام رصدت المقاومين أثناء خروجهم من كهف، فأطلق القنّاصة النار بدقة، ما أدى إلى مقتل الثلاثة، وبعد وقت قصير، نُفِّذت الغارة الجوية على الكهف الذي خرجت منه الخلية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد حاصرت منذ فجر اليوم الثلاثاء، منزلًا في قرية كفر قود وسط اشتباكات مسلّحة عنيفة وقصف جوي استهدف محيط المنزل.

وأفادت مصادر محلية بأن المنزل المحاصر يقع في منطقة وادي حسن قرب مفرق كفر قود، ويعود لعائلة الشهيد تامر النشرتي من مخيم جنين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استقدمت جرافات وآليات عسكرية إلى المكان وفرضت طوقا مشددا على المنطقة.

وأشارت المصادر إلى اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في محيط المنزل، تخللها إطلاق نار كثيف وانفجار كبير أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان من الموقع.