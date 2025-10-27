حماس: سلمنا جثة 18 أسيرًا ومصممون على تسليم البقية

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن الحركة سلمت 18 جثة من جثث أسرى الاحتلال في قطاع غزة، مشيرًا أن ضعف الإمكانيات يعرقل انتشال البقية.

وعبر قاسم، في تصريحات إعلامية، اليوم الإثنين، عن التزام الحركة بإتمام المرحلة الأولى من الاتفاق؛ لسد الذرائع أمام الاحتلال.

وفند مزاعم بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن حماس تعلم أماكن جثث إسرائيليين ولا تريد تسليمها، مؤكدا كذب تلك الادعاءات، خاصة بعد تغير معالم قطاع غزة بسبب العدوان والقصف الإسرائيلي.

وقال قاسم إن حماس مصممة على تسليم جثامين أسرى الاحتلال في أسرع وقت ممكن.

وأكد على حق الأهل في غزة بإدخال المعدات اللازمة لانتشال جثامين نحو 10 آلاف شهيد من تحت الأنقاض.

وفي وقت سابق اليوم، سلمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة.

في المقابل، ذكر جيش الاحتلال، في بيان له، أنه وفقًا للمعلومات الواردة من الصليب الأحمر، "تم تسليم جثة رهينة، وهم في طريقهم إلى قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

وكان مصدر قيادي في "القسام"؛، كشف النقاب عن العثور على جثة أسير إسرائيلي خلال عملية البحث في شرق مدينة غزة.

وقال المصدر في تصريح نقلته "قناة الجزيرة"، اليوم الإثنين: "خلال بحثنا اليوم عن جثث أسرى الاحتلال في حي التفاح بغزة عثرنا على جثة أحد الأسرى".

وذكر سكان محليون أن مسيرات إسرائيلية ألقت قنبلتين قرب موقع عملية البحث عن رفات أسرى الاحتلال، بعد انتهاء البحث.

وتقول حركة "حماس" إن إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت، حيث إن بعض هذه الجثث دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها، في حين يعرقل الاحتلال إدخال المعدات اللازمة لتسريع عمليات البحث.