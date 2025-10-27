البرش يحذر من تجدد المجاعة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

حذر مدير عام وزارة الصحة في غزة، الطبيب منير البرش، من تجدد المجاعة في القطاع، في ظل عدم التزام الاحتلال بإدخال المساعدات.

وأكد البرش في تصريحات إعلامية، اليوم الإثنين، أن الاحتلال لا يزال يمنع دخول المحاليل الطبية إلى القطاع، وأن ذلك ينعكس بتداعيات كارثية على الواقع الصحي ستتكشف لاحقًا.

وأشار أن جميع البروتوكولات الصحية لمرضى السرطان متوقفة في غزة، وهو ما يؤدي إلى وفاة مريض من مرضى السرطان يوميًّا في القطاع، فيما مرضى الضغط والسكري لا يجدون أدويتهم.

وتحدث البرش عن انتشار فيروس "جيلان بيريه" في القطاع بسبب انعدام الماء النظيف.

ودعا إلى إنشاء ممر طبي إنساني إلى غزة، لافتًا إلى أن22 ألف مريض بحاجة للسفر والعلاج بالخارج، بينهم 18 ألفًا أتموا إجراءات السفر.

ويعيش قطاع غزة مرحلة صعبة من التعافي، وسط دمار شامل للبنية التحتية المدنية بنسبة تقارب 90% وتهجير نحو مليوني فلسطيني قسرًا.

وخلفت الحرب أكثر من 77 ألف شهيد ومفقود، بينهم أكثر من 20 ألف طفل و12,500 امرأة، إضافة إلى مئات الضحايا من الكوادر الطبية والصحفية والعاملين في الإغاثة، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 170 ألف شخص.

وتقول وزارة الصحة إن الأوضاع الصحية والإنسانية تتطلب تدخلًا طارئًا لإدخال الإمدادات الطبية الضرورية، مشيرة إلى أنّ آلاف المرضى والجرحى بحاجة عاجلة إلى أماكن مجهزة لتقديم الرعاية الصحية لهم.

وأوضحت "الصحة" أنّ توقف الخدمات التخصصية والتشخيصية يزيد الوضع سوءًا ويعيق إجراء التدخلات الجراحية المعقدة، معتبرة أنّ تعزيز ما تبقى من المستشفيات العاملة أولوية قصوى لا تحتمل الانتظار.

وأكدت الوزارة أنّ التأخر في التدخل الطبي يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ويزيد من معاناة السكان، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري لتأمين الدعم الطبي الضروري.