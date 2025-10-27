القسام تسلم جثة أسير "إسرائيلي" عثر عليها شرق غزة

فلسطين اليوم

سلمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة.

في المقابل، ذكر جيش الاحتلال، في بيان له، أنه وفقًا للمعلومات الواردة من الصليب الأحمر، "تم تسليم جثة رهينة، وهم في طريقهم إلى قوة تابعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

وكان مصدر قيادي في "القسام"؛، كشف النقاب عن العثور على جثة أسير إسرائيلي خلال عملية البحث في شرق مدينة غزة.

وقال المصدر في تصريح نقلته "قناة الجزيرة"، اليوم الإثنين: "خلال بحثنا اليوم عن جثث أسرى الاحتلال في حي التفاح بغزة عثرنا على جثة أحد الأسرى".

ونوه إلى أنه جاري الترتيب بين كتائب القسام واللجنة الدولية لـ "الصليب الأحمر" لتحديد موعد تسليم جثة الأسير الإسرائيلي.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي، أن جيش الاحتلال يستعد لتسلم جثمان أحد الأسرى من قطاع غزة، الليلة.

وفي وقت سابق، أعلنت الجهات المختصة عن انتهاء البحث عن جثث أسرى الاحتلال الإسرائيلي بحي التفاح شرق مدينة غزة دون العثور على أي جثث أخرى.

وذكر سكان محليون أن مسيرات إسرائيلية ألقت قنبلتين قرب موقع عملية البحث عن رفات أسرى الاحتلال، بعد انتهاء البحث.

وتقول حركة "حماس" إن إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت، حيث إن بعض هذه الجثث دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها، في حين يعرقل الاحتلال إدخال المعدات اللازمة لتسريع عمليات البحث.