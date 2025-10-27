الاحتلال يُجبر مقدسيا على هدم منزله في سلوان

فلسطين اليوم

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، فلسطينيًا على هدم منزله "ذاتيًا"، في بلدة سلوان، إلى الجنوب من المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وذكر سكان محليون أن سلطات الاحتلال أجبرت المواطن محمد السلايمة على هدم منزله ذاتيا في حي "واد قدوم" ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت المصادر بأن "السلايمة" هدم منزله بيده تجنبًا لدفع غرامة مالية باهظة كـ "أجرة" لآليات الاحتلال التي ستهدم المنزل.

وترفض بلدية الاحتلال في القدس منح المواطنين الفلسطينيين تراخيص بناء، وتهدم أو تجبرهم على هدم منازلهم، ضمن ممارسات ممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من القدس.

ونفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 1014 عملية هدم في الضفة الغربية والقدس، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023؛ طالت 3679 منشأة، بينها 1288 منزلا مأهولا، 244 منزلا غير مأهول، و962 منشأة زراعية وغيرها.

وصباح اليوم الإثنين، هدم المواطن طاهر درباس منزله في بلدة العيساوية، شمال شرقي القدس المحتلة، بضغط من الاحتلال، في ظل سياسة ممنهجة لفرض تكاليف باهظة على أصحاب المنازل الذين لا يمتثلون لهذه الأوامر.