شهيدان شقيقان في اعتداء "إسرائيلي" على بلدة البياض جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان لبنانيان شقيقان، وأصيب آخر، مساء اليوم الإثنين، بقصف إسرائيلي استهدف منشأة مدنية في قضاء صور، جنوبي لبنان.

وقالت مصادر لبنانية طبية ومحلية، إن مسيرة إسرائيلية قصفت محيط "منشرة خشب" في بلدة البياض قضاء صور، جنوب لبنان، ما أدى لاستشهاد مدنيين اثنين وإصابة ثالث.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام؛ لبنانية رسمية، بأن طيران الاحتلال المعادي المُسير، أغار مساء الإثنين، على منشرة في أطراف بلدة البياض، قضاء صور.

ولفتت النظر إلى أن الغارة الإسرائيلية تسببت باستشهاد شقيقين كانا في "المنشرة". والشهيدان هما: حسن وحسين سليمان.

ونوهت "الوكالة الوطنية" إلى أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في حي الكساير شرقي مدينة ميس الجبل، من دون تسجيل إصابات. بينما حلق طيران الاحتلال على علو منخفض فوق قرى بقضاء الزهراني.

ونقلت مصادر صحفية أنّ آليات عسكرية إسرائيلية نفّذت أعمالاً هندسية وعمليات تجريف في وادي هونين الواقع بين بلدتي مركبا وعديسة جنوبي لبنان، في خرق واضح للسيادة اللبنانية.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضدّ القرى والبلدات الجنوبية، إذ استشهد 4 لبنانيين وأُصيب اثنان آخران، أمس الأحد، من جرّاء غارات من مسيرات إسرائيلية استهدفت جنوبي لبنان وشرقيّه.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، في خرق واضح للقرار الأممي 1701، وإعلان وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي طالت مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.