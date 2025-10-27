إصابتان بقصف طائرة مسيرة للاحتلال في جنوب لبنان

فلسطين اليوم

أصيب مواطنان، اليوم الاثنين، بقصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بإصابة مواطنين بقصف مسيرة إسرائيلية لمحيط "منشرة خشب" في بلدة البياض قضاء صور، جنوب البلاد.

وأضافت أنه جرى نقل الجريحين إلى المستشفى.

واستشهد في لبنان، 300 مواطن وأصيب المئات جراء خروقات جيش الاحتلال لاتفاق الهدنة الموقع منذ نوفمبر الماضي، وفي هذه الأيام يشهد البلاد وتيرة متصاعدة من الاعتداءات الإسرائيلية لا سيما في الجنوب.