الاحتلال يرفض دخول آليات هندسية للبحث عن جثة غولدن في رفح

فلسطين اليوم

رفض جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، دخول آليات هندسية وممثلين عن الصليب الأحمر الدولي وعناصر من كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة للبحث عن جثمان الجندي الإسرائيلي هدار غولدن.

وقال التلفزيون العربي، نقلاً عن مصادر: إن "الرفض الإسرائيلي عطل مهمة البحث عن جثمان هدار غولدن التي كانت مقررة ظهر اليوم".

وسلمت المقاومة الفلسطينية، أمس، الصليب الأحمر إحداثيات وخرائط دقيقة تتعلق بمكان جثة الجندي غولدن، الذي أُسر خلال حرب عام 2014 في غزة.

وكشف مصدر قيادي بالمقاومة لقناة الجزيرة القطرية، اليوم، عن السبب الوحيد والعائق أمام استكمال انتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة.

وقالت المصدر القيادي: إن "العائق أمام هذا هو نقص الإمكانات والمعدات الضرورية لانتشال الجثامين".



ورجح انتشال عدد معتبر من جثامين أسرى الاحتلال، إذا توفرت الآليات والإمكانات اللازمة لذلك، مؤكدًا أن حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية تبذل جهوداً مكثفة لاستكمال انتشال جثامين أسرى الاحتلال بأقرب وقت.

وسمح الاحتلال، أمس، بإدخال معدات ثقيلة إضافية من مصر إلى قطاع غزة بهدف تكثيف عمليات البحث عن جثث قتلى إسرائيليين، دون تحديد عدد الآليات.

ولا تزال المقاومة تحتفظ بـ13 جثة إسرائيلية من أصل 28، حيث سلمت غزة 20 أسيرًا إسرائيلياً حياً وعدد من الجثامين بموجب صفقة التبادل من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي دخل حيز التنفيذ في 11 من أكتوبر الجاري ويستند إلى خطة ترامب.