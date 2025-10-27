المقاومة تواصل التصدي للعدوان "الإسرائيلي" في جنين

فلسطين اليوم

أكدت اللجنة الإعلامية لمخيم جنين، اليوم الاثنين، أنها المقـاومة في جنين وبلداتها تواصل التصدي للعدوان الإسرائيلي واستهداف قوات الاحتلال ومستوطنيه المعتدين على المدينة بالضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع مواجهات واسعة.

وأوضحت اللجنة الإعلامية، أن محافظة جنين شهدت ثلاثة اعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة، إلى جانب 3 عمليات مصادر للممتلكات واعتداء نفذتها قوات الاحتلال.

وأشارت إلى أنه منذ بدء عدوان الاحتلال في 21-1-2025 ارتقى في جنين ومخيمها وبلداتها أكثر من 65 شهيداً بينهم 4 برصاص واعتداءات أجهزة أمن السلطة.