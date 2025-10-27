قطر تبرم اتفاقية للاستكشاف عن الغاز قبالة بحر رفح

فلسطين اليوم

أعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الاثنين، أنها ابرمت صفقة جديدة للاستكشاف عن الغاز في البحر المتوسط في منطقة شمال مدينة رفح الواقعة قبالة السواحل المصرية، بعد موافقة الحكومة المصرية عليها.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، المهندس سعد بن شريده الكعبي: "ابرمنا صفقة مع شركة (إيني) للاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 40% في منطقة شمال رفح للاستكشاف الواقعة قبالة السواحل المصرية".

وتحصل قطر بموجب الاتفاق، على حصة 40% من امتياز أعمال الاستكشاف، في حين تحتفظ شركة "إيني" (المشغل) بنسبة 60% المتبقية.

يشار إلى أن قطر للطاقة وقعت في 12 مايو 2024 على اتفاقية مع شركة "إكسون موبيل"، تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية.