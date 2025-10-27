الاتحاد الأوروبي يبحث المشاركة في إدارة الوضع الأمني في غزة

فلسطين اليوم

أكد الاتحاد الأوروبي، أنه يبحث مع الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء المشاركة في إدارة الوضع الأمني في قطاع غزة.

ودعا الاتحاد الأوروبي، الكيان الاسرائيلي إلى احترام التزاماتها تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة خاصة في غزة.



وقال: نحافظ على موقف طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ يونيو 1967"، مشددا على أن الضم غير قانوني وأي إجراء ملموس في هذا الصدد سيعتبر انتهاكا للقانون الدولي.