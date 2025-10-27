مصدر بالمقاومة يكشف العائق أمام استكمال انتشال جثامين الاحتلال

فلسطين اليوم

كشف مصدر قيادي بالمقاومة لقناة الجزيرة القطرية، اليوم الاثنين، عن السبب الوحيد والعائق أمام استكمال انتشال جثامين الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة.

وقالت المصدر القيادي: إن "العائق أمام هذا هو نقص الإمكانات والمعدات الضرورية لانتشال الجثامين".



ورجح انتشال عدد معتبر من جثامين أسرى الاحتلال، إذا توفرت الآليات والإمكانات اللازمة لذلك، مؤكدًا أن حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية تبذل جهوداً مكثفة لاستكمال انتشال جثامين أسرى الاحتلال بأقرب وقت.

وسمح الاحتلال، أمس، بإدخال معدات ثقيلة إضافية من مصر إلى قطاع غزة بهدف تكثيف عمليات البحث عن جثث قتلى إسرائيليين، دون تحديد عدد الآليات.

ولا تزال المقاومة تحتفظ بـ13 جثة إسرائيلية من أصل 28، حيث سلمت غزة 20 أسيرًا إسرائيلياً حياً وعدد من الجثامين بموجب صفقة التبادل من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي دخل حيز التنفيذ في 11 من أكتوبر الجاري ويستند إلى خطة ترامب.