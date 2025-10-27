دق ناقوس الحرب.. تقديرات "إسرائيلية": حزب الله نقل مراكزه الأساسية إلى عمق لبنان

فلسطين اليوم

قال موقع والا العبري، اليوم الاثنين، إن "التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن حزب الله نقل مراكزه الأساسية إلى عمق الأراضي اللبنانية، لا سيما في منطقة البقاع، ما سيجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في أي مواجهة مستقبلية، على تنفيذ عملية برية وجوية واسعة داخل لبنان".

وأضاف الموقع العبري، أن التقديرات تشير إلى أنّ هذه المعركة ستتطلّب اجتياحا بريا وتوغلا لفترة أطول بكثير من العمليات التي نُفّذت حتى الآن في غزة أو سوريا، مع استخدام أكبر للمجنزرات والدبابات، وزيادة نيران الإسناد من الجوّ والبرّ، وتوسيع منظومات الحماية للقوات البرية والقدرات اللوجستية".

ويقدّر جيش الاحتلال، وفق والا، أنّ حزب الله احتفظ بخطط لشنّ هجمات برّية داخل الأراضي "الإسرائيلية"، في حين تزعم حكومة بنيامين نتنياهو أنها "أحبطت هذه القدرات".

غير أنّ التقديرات العسكرية لا تستبعد أن يعمد الحزب مستقبلًا إلى عمليات توغل أكثر اتساعًا وتعقيدًا، تشمل عدة محاور بهدف تشتيت القوات الإسرائيلية وإرباكها، بحسب ما تحدث به الموقع العبري.