كاتس ينهي حالة الطوارئ في جنوب "إسرائيل"

فلسطين اليوم

قرر وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، ولأول مرة منذ 7 أكتوبر للعام 2023، إنهاء حالة الطوارئ الخاصة بجنوب "إسرائيل"، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وإثر الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر وأطلقت عليه اسم "طوفان الأقصى"، أعلن البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية، بالتزامن مع إعلان الحرب على قطاع غزة.

وفي 11 من أكتوبر الجاري، تم التوصل وبضمانة دولية إلى المرحلة الأولى اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المكونة من 20 بندًا وتهدف لإنهاء الحرب في غزة التي دارت عامين كاملين.