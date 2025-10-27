الاحتلال يمنع إدخال الأغطية والملابس الشتوية لآلاف الأسرى الفلسطينيين

فلسطين اليوم

أكدت مديرة المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى لينا الطويل، اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمنع إدخال الأغطية والملابس الشتوية لآلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونه، للعام الثالث على التوالي.

وقالت الطويل، في تصريح صحفي: إن "أسرى قطاع غزة هم المتضرر الأكبر من هذه السياسة وخاصة المعتقلين بعد السابع من أكتوبر عام 2023 حيث لم يحصلوا سوى مرة واحدة على قميص وبنطال السجن".

وأضافت أن سُطلة الاحتلال رفضت كافة الطلبات المقدمة من الأسرى للحصول على الملابس أو الأغطية سواء بشرائها من المؤسسات أو الأهالي وعدد من مقدمي الطلبات تعرضوا لعقوبات من إدارة السجون.

وأوضحت الطويل، أن معظم السجون تقع في مناطق صحراوية وبالتالي فإن فصل الشتاء يفاقم من الحالة الإنسانية وخاصة للأسرى المرضى الذين يشتكون من آثار البرد والمضاعفات الخطرة الناجمة عن عدم توفر مقومات الوقاية منه ووسائل التدفئة.

وأشارت إلى أن انتشار الأمراض المعدية في فصل الشتاء بين الأسرى بفعل تكدس أعداد كبيرة في الغرفة الواحدة وتقاسم الأدوات الشخصية الخاصة باتت الوصفة التي يستخدمها الاحتلال لزيادة أعداد الأسرى المرضى.

ودعت المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتوفير سبل مواجهة هذه الأزمة الخطرة والضغط على الاحتلال بكل السبل الممكنة لوقف هذه المأساة التي يسببها عن قصد وإرادة.