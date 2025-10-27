مدفعية الاحتلال تقصف مناطق في خانيونس ورفح

فلسطين اليوم

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مناطق عدة في محافظتي خانيونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن مدفعية الاحتلال قصفت بعدة قذائف في مناطق جنوب مدينة خانيونس، وشمال رفح.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء لم يسفر عن وقوع إصابات.

وفي السياق، استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، اليوم، بعد قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس.

وفتحت آليات الاحتلال العسكرية نيران رشاشتها تجاه المناطق الشرقية لخانيونس، وفق ما تحدث به مراسل "الوكالة".

ومنذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، استشهد 94 مواطنا، وأصيب 324 آخرين، فيما انتشلت جثامين 464 شهيدا.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,519 شهيدا و170,382 مصابا، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر 2023.