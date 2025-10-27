70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة وبحاجة لعلاج عاجل في الخارج

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى د. خليل الدقران أن أكثر من 70 ألف إصابة بالتهاب الكبد الوبائي في غزة وتحتاج لعلاج عاجل خارج القطاع.

وطالب د. الدقران بفتح المعابر فورًا للحد من تفشي الأمراض الوبائية في غزة ، موضحاً أن أكثر من 41% من مرضى الكلى توفوا خلال العدوان على القطاع .

واشار الى أن أكثر من 10 آلاف شهيد لا يزالون مفقودين وتم التعرف على أكثر من 68 ألف شهيد حتى الآن.

شدد على ان الاحتلال خرق الاتفاق وقتل أكثر من 90 شهيدا ، موضحاً ان الاحتلال أدخل 9 شاحنات فقط من المساعدات الطبية ولا تكفي لسد العجز.