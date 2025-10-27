93 شهيداً في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، عن وصول 8 شهداء "انتشال" و13 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,527 شهيدًا 170,395 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء: 93، وإجمالي الإصابات: 337، إجمالي الانتشال: 472، وفق تقرير وزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه تم التعرف حتى الان على 72 جثمان من أصل 195 جثمان، من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قبل الاحتلال.

وأهابت، وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة