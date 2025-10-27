لليوم الثاني ..حماس تبحث عن جثث أسرى "اسرائيليين" في مناطق داخل الخط الاصفر

فلسطين اليوم

لليوم الثاني على التوالي ، تواصل حماس اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 ، بحثها عن جثث الاسرى "الإسرائيليين" ، داخل الشجاعية وخ ا ن يونس، الواقعتين داخل ما يسمى بالخط الأصفر، بعد ان سمحت اسرائيل" لها بالدخول للمنطقة وانسحاب قوات الاحتلال في المناطق التي يتم فيها عمليات البحث فيها .

قناة "كان" العبرية، أوضحت "إسرائيل" سمحت لحماس والصليب الأحمر بإجراء دوريات ميدانية وعمل فعلي للبحث عن الجثث في المناطق التي تحتلها "اسرائيل" داخل القطاع بعد ضغوط من الوسطاء والمبعوثين الأميركيين، الذين يحاولون الدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتضمنت الرسائل التي نقلها الجانب الأميركي تصريحات مفادها أنه قد لا يتم العثور على جميع الجثث، وبالتالي يتعين على "إسرائيل" أن توافق على المضي قدماً.

وقالت مصادر مطلعة إن جيش الاحتلال انسحب من المناطق التي تنشط فيها حماس والصليب الأحمر، حتى لا تحدث مواجهات مع قوات الاحتلال على الأرض.