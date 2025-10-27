هيئة الأسرى: المعتقلون في سجن النقب يتعرضون للضرب والإهانة والتجويع

فلسطين اليوم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين 27 اكتوبر 2025، عن انتهاكات خطيرة يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجن النقب الإسرائيلي، تشمل الضرب والإهانة وسياسة التجويع والإهمال الطبي المتعمد.

وأوضحت الهيئة، نقلاً عن محاميها بعد زيارة السجن، أن المعتقلين يعيشون ظروفًا مأساوية وقمعًا يوميًا، تتجسد في اقتحامات متكررة للغرف واعتداءات جسدية ممنهجة ضد الأسرى.

وأضافت أن الأسرى يشتكون من نقص حاد في الملابس وعدم تزويدهم بملابس شتوية رغم انخفاض درجات الحرارة، ما يعرّضهم لخطر البرد الشديد مع اقتراب فصل الشتاء.=

ودعت الهيئة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل الالتزام بالاتفاقيات الدولية وضمان حقوق الأسرى وكرامتهم.

ووفقًا للإحصاءات الحقوقية، يتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين 10 آلاف معتقل، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والإهمال الطبي الممنهج داخل سجون الاحتلال.