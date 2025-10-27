خلال 20 يوماً.. مصل جديد لعلاج تساقط الشعر

فلسطين اليوم

اكتشف باحثون في جامعة تايوان الوطنية، مصلا جديدا يمكنه علاج تساقط الشعر خلال نحو 20 يوما فقط، عبر تحفيز بصيلات الشعر، دون الحاجة إلى أي أدوية أو محفزات كيميائية قوية.

وأوضح الفريق العلمي للدراسة أن المصل، الذي يعتمد على أحماض دهنية طبيعية، مثل الأوليك والبالميتوليك، يُطبّق موضعيا على الجلد لتحفيز الخلايا الدهنية، التي بدورها تُطلق إشارات تُنشّط الخلايا الجذعية المسؤولة عن نمو الشعر.

وأظهرت التجارب على الفئران أن استخدام المصل أدى إلى إعادة إنبات الشعر في المناطق المعالجة خلال 10 إلى 11 يوما، بينما لم تُسجل أي استجابة في المناطق غير المعالجة، كما أكدت التجارب المخبرية على بصيلات بشرية نتائج مماثلة، وفقا لموقع "New Scientist".

وقال المشرف على الدراسة، البروفيسور سونغ جان لين، إنه استخدم نسخة مبكرة من المصل على فخذيه لمدة 3 أسابيع، ولاحظ نموا واضحا للشعر، مشيرا إلى أن تركيبته آمنة لأنها مستخلصة من دهون الجسم الطبيعية والزيوت النباتية.

ويتوقع الباحثون في تايون أن يتوفر المصل قريبا كمنتج للعناية بالبشرة، ويُباع دون وصفة طبية، بعد استكمال التجارب السريرية على البشر، لتأكيد فعاليته وسلامته.