غزة تقرر دفن 41 جثماناً لأسرى مجهولي الهوية ضمن صفقة التبادل في مقبرة جماعية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأثنين 27 أكتوبر 2025 ، انها قررت دفن 41 جثمانا لأسرى مجهولي الهوية ضمن صفقة التبادل في مقبرة جماعية.

الطواقم الطبية في غزة تستعد لتشييع ومواراة الشهداء الذين سلمهم الاحتلال ضمن صفقة التبادل، تعرضت للتنكيل والتعذيب قبل الاستشهاد، فيما تعذّر التعرف على عدد منها بسبب اختفاء ملامحها.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق انها ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على نقل جثامين الشهداء المدفونين في ساحة الكتيبة بمدينة غزة إلى الأماكن المخصصة لذلك .







اوضحت ان الشهداء المدفونين في ساحة الكتيبة التوجه مباشرة أمس للتعرف 26 أكتوبر 2025 وخلال 48 ساعة القادمة، للتعرف والعمل على نقل جثامين شهدائهم حيث سيتم المساعدة في إتمام عملية نقل الجثامين والدفن مع الجهات المعنية المتواجدة في المكان .

وبخصوص الجثامين المجهولة سيتم تسليمها لوزارة الأوقاف لإتمام إجراءات النقل والدفن بحسب الأصول.