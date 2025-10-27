الاحتلال يقتحم قرية الفندق شرق قلقيلية ويحاصر منزلاً

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، قرية الفندق شرق مدينة قلقيلية، في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، تمركزت في الجهة الجنوبية الغربية من القرية، في المنطقة المعروفة بـ"القطعة"، حيث حاصرت منزلًا مكونًا من طابقين مبنيًّا من الحجر، تبلغ مساحته نحو 200 متر مربع، ويعود للمواطن بشار تيم.