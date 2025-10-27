فلسطين اليوم

استشهد مواطنان وأصيب عدد آخر، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، بعد قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مجموعة من المواطنين أثناء تفقدهم لمنازلهم في منطقة عبسان الكبيرة في خانيونس، ما أدى لاستشهاد مواطنين، وإصابة عدد آخر بجروح وصفت بعضها بالخطيرة، كما أطلقت آليات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة بشكل متواصل ومكثف تجاه المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

ومنذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين أول/ أكتوبر الجاري، استشهد 94 مواطنا، وأصيب 324 آخرين، فيما انتشلت جثامين 464 شهيدا.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 68,519 شهيدا و170,382 مصابا، منذ الســــابع من تشـــرين الأول/ أكتوبر 2023.