مدير جمعية العودة الصحية يدعو لإنشاء مراكز دعم نفسي وإيواء آمنة للأطفال

فلسطين اليوم

أعلن رافت المجدلاوي اليوم الاثنين 27أكتوبر 2025 مدير جمعية العودة الصحية عن وفاة 154 طفلًا نتيجة سوء التغذية، وأكثر من 51 ألف طفل يتلقّون العلاج من أمراض مرتبطة بالجوع ، مشدداً على أن 40 ألف طفل يحتاجون إلى الحليب يوميًا و107 آلاف إلى غذاء بديل، لكن الكميات المتوفرة لا تغطي سوى جزء بسيط من الاحتياج.

وقال المجدلاوي ان 77 طفلًا يفقدون أحد والديهم يوميًا منذ بدء العدوان، و16 حالة إجهاض يوميًا بسبب انعدام الرعاية الطبية.

وأشار الى استشهاد 1015 رضيعًا تقل أعمارهم عن 6 أسابيع، ووفاة 450 جنينًا في بطون أمهاتهم، وأكثر من 12 ألف حالة إجهاض منذ الحرب.

أوضح أن 500 ألف طفل بلا تعليم للعام الثاني على التوالي بعد تدمير المدارس أو تحويلها إلى ملاجئ للنازحين.

وأكد على ان الأزمات النفسية متفاقمة بين الأطفال بسبب مشاهد القتل والدمار المستمرة ، داعياً لإنشاء مراكز دعم نفسي وإيواء آمنة للأطفال والعائلات المتضررة.

وقال ان أكثر من 5200 طفل جريح بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل للعلاج خارج غزة ، معتبراُ أطفال غزة يعيشون على حافة الفناء الإنساني وتجاهل معاناتهم يعني ضياع جيلٍ كامل.