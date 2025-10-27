سرايا القدس _كتيبة جنين تعلن عودة الاتصال بسرية قباطية بعد تصديها للاحتلال بالأمس

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس-كتيبة جنين اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 عن عودة الإتصال بإحدى تشكيلاتنا القتالية في سرية قباطية.

وأكدت كتيبة جنين ان مجاهديها من سرية قباطية أكدوا لهم تمكنهم في تمام الساعة 08:46م أمس من التصدي لقوات الاحتلال والتعزيزات العسكرية في محاور القتال المختلفة في البلدة وإمطارها بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة.

وكانت قوات الاحتلال توغلت بالأمس بقباطية ، وسط تصدي لقوات الاحتلال من قبل سرايا القدس في المنطقة .