أسعار الذهب تهبط والنفط يصعد

صعدت أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، وتراجع الذهب بنسبة (0.5%)، بعد أن وضع المسؤولون الاقتصاديون الأميركيون والصينيون إطارًا لاتفاق تجاري بين الجانبين، ما خفف من المخاوف من أن الرسوم الجمركية والقيود المفروضة على الصادرات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم قد تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (46) سنتًا، ما نسبته (0.7%)، لتصل إلى (66.40) دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0027 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة (0.75%)، ما يعادل (46) سنتًا، مسجلةً (61.96) دولارًا بعد ارتفاعها بنسبة (8.9%) و(7.7%) على التوالي في الأسبوع السابق.

انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بارتفاع الدولار ومؤشرات على تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اجتماعات بنوك مركزية رئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.5%)، ليصل إلى (4092.76) دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 0120 بتوقيت غرينتش، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.7%)، مسجلةً (4106.80) دولارات للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل الين اليوم، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية (0.3%)، لتصل إلى (48.44) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (0.5%) إلى (1612.95) دولارًا وارتفع البلاديوم (0.2%) ليصل إلى (1431.94) دولارًا.