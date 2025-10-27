قاسم يتهم السلطة بإجراء تغييرات على النظام السياسي بشكل متفرد

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاس، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، إن إجراء قيادة السلطة الفلسطينية تغييرات على النظام السياسي بشكل متفرد ومخالف للقانون الأساسي وبعيداً عن التوافق الوطني ومحاولة تسخيره لجهات محددة تسبب في تشويه عميق للنظام السياسي وعقّد إمكانية إصلاحه.

وأضاف قاسم في تصريح له عبر صفحته الرسمية "تليجرام": "سنواصل جهودنا لإصلاح النظام السياسي ضمن التوافق الوطني وسنستمر في سعينا لبناء توافق وطني ووحدة فلسطينية حقيقة تمكننا من مواجهة التحديات غير المسبوقة في تاريخ القضية الفلسطينية".