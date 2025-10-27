ماذا قال مدرب ريال مدريد بعد فوز فريقه على برشلونة؟

فلسطين اليوم

أعرب الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، عن سعادته بالفوز على غريمه التقليدي برشلونة (2-1) في كلاسيكو الذي جمعهما مساء أمس الأحد، ضمن الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال تشابي ألونسو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "فزنا 2-1، لكن أعتقد أنه كان يجب علينا تسجيل المزي.".

وأضاف: "هذا الفوز أهم من مجرد 3 نقاط، بصراحة، قلت لكم، هذه المباراة كانت ضمن جدولنا، لأن مباريات كهذه قادرة على تغيير مجرى الفريق بأكمله".

وواصل مدرب ريال مدريد: "ما أردت فعله، منذ أن جئت إلى هنا، هو أن أجعل الجماهير تتحمس وتستمتع بكرة القدم التي يقدمها فريقها.. أعتقد أننا فعلنا ذلك الليلة، أعتقد أن الجماهير استمتعت، لذا أنا سعيد".

وعما إذا كانت تصريحات لامين جمال لاعب برشلونة حفزت ريال مدريد، علّق ألونسو: "لا، كنا متحمسين على أي حال، كنا نعرف أهمية هذه المباراة، إنها أكثر من مجرد 3 نقاط.. نعرف معنى هذا الفوز، كان اللاعبون بحاجة إلى هذا الشعور، شعور الفوز بمباراة كبيرة مرة أخرى".

وتحدث المدرب الإسباني عن غضب فينيسيوس جونيور بعد استبداله قائلا: "لقد قدم فيني مباراة رائعة الليلة، وهذا هو المهم حقا.. ما حدث بعد ذلك يمكننا التحدث عنه على انفراد، فهو ليس مهما جدا".

وعن شخصية فينيسيوس، أوضح ألونسو: "هناك شخصيات مختلفة في أي غرفة ملابس، الآن سنستمتع بالفوز، ثم سنتحدث، بالتأكيد، لا توجد مشكلة".

وأكمل: "كان اللاعبون بحاجة إلى هذا الشعور بالتنافسية الشديدة في مباراة كبيرة ثم الفوز بها.. خلقنا العديد من الفرص، ولعبنا بشكل رائع، دفاعيا وهجوميا.. إن استمتاع الجماهير بفريقها التنافسي والمهيمن مرة أخرى أمر بالغ الأهمية".

وواصل: "ستمنح هذه المباراة الفريق دفعة معنوية كبيرة، لكننا بحاجة إلى الحفاظ على هدوئنا، فالموسم لا يزال طويلا، وما زلنا بحاجة إلى التحسن".

واختتم تشابي ألونسو تصريحاته بالحديث عن مشادات اللاعبين بعد نهاية المباراة قائلا: "أرى أنها عكست شدة وأهمية المباراة، أعتقد أنها منافسة صحية".

وعزز ريال مدريد بذلك تربعه على صدارة الدوري "لا ليغا" موسعا الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين وصيفه برشلونة.