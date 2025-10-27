تباين آراء مسؤولين إسرائيليين بشأن استئناف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

تباينت آراء مسؤولين إسرائيليين، بشأن احتمال استئناف الحرب على غزة، بزعم تأخير حركة حماس تسليم جثامين المحتجزين لديها.

وقال عضو الكنيست يتسحاك كرويزر من حزب "عوتسما يهوديت" بشأن احتمال استئناف القتال في غزة: "نحن نضغط من أجل ذلك، لا يزال هناك 13 جثة لأسرى إسرائيليين في غزة".

وأضاف: "حماس تستمر في تعميق الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي وتُبقي الجرح النازف منذ 7 أكتوبر مفتوحا، فهي ترفض إطلاق سراحهم"، وفق قوله.

من جانبه، عقب اللواء احتياط إليعازر تشيني مروم، القائد الأسبق لسلاح البحرية، بشأن احتمال استئناف "إسرائيل" للقتال بسبب عدم إعادة جثامين الأسرى قائلاً: "لا أرى أن ذلك وارد في الوقت الحالي، حماس تعيد ترتيب صفوفها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهذا ما يؤدي إلى تأخير تسليم الجثامين". على حد قوله.

وأضاف: "تسليم الجثامين قد يستغرق مزيداً من الوقت، ولكن يبدو أنه في نهاية المطاف سيحدث".