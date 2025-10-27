الاحتلال يجرف أراضي ويشق طريقاً استيطانياً جنوب نابلس

فلسطين اليوم

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 بتجريف أراضي وشق طريقٍ استيطانية، في أراضي قرية اللبن الشرقية، جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال جرفت مساحات من أراضي المواطنين التابعة لقرية اللبن الشرقية، في الجهة الشمالية من القرية المسماة "واد ياسوف" والتي تتعرض من عدة أشهر لعمليات تجريف تهدف إلى توسيع محيط مستوطنتي "آرائيل" و"تفوح"، المقامتان على أراضي مدينة سلفيت وقراها الشرقية والغربية، وصولاً حتى قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

ويمنع الاحتلال أصحاب الأراضي المستهدفة من الوصول إليها واستصلاحها، وهي منطقة غنية بشجر الزيتون المثمر.