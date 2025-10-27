ارتفاع على درجات الحرارة في فلسطين اليوم الاثنين

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية لفلسطينية، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو في ساعات المساء والليل غائمًا جزئيا إلى صاف بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.