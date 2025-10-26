خليل الحية: لن نعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية السبت 26 أكتوبر 2025 إن فصائل المقاومة تعمل ليل نهار لاستخراج جثث أسرى الاحتلال، وإن الحركة لن نعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب على غزة.

وأضاف الحية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن الحرب انتهت وكل يوم نسمع تصريحات أمريكية بأن الحرب انتهت.

وأوضح الحية انه تم التوافق مع حركة فتح على مسألة القوات الأممية للفصل ومراقبة وقف إطلاق النار.

وقال إن استهداف الدوحة والفشل الذريع وغير المسبوق في تاريخ إسرائيل شكلا انتكاسة للاحتلال.

وأكد الحية أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وأنه لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء.

وأضاف الحية أن الحركة أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء اللجنة المقرر لها إدارة غزة، وأن هذه اللجنة ستكون ذات صلاحيات كاملة في القطاع.