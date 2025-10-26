شهيد ومصابون برصاص الاحتلال في مدن بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة السبت 26 أكتوبر 2025 استشهاد المواطن أحمد بسام تياهة (20 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالخليل.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مواطنين اثنين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري في مدينة البيرة بالضفة الغربية.

وفي إطار الاعتداءات المكثفة على مدن الضفة وبلداتها اقتحم جنود الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين وأطلقوا النار تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة شابين في البلدة.