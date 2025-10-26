إجلاء 213 مريضا من قطاع غزة للعلاج في الخارج

فلسطين اليوم

شاركت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني السبت 26 أكتوبر 2025 في إجلاء 213 مريضًا ومرافقًا من داخل قطاع غزة لتلقي العلاج في المملكة الأردنية وعدد من الدول الأوروبية، وذلك ضمن سلسلة عمليات الإجلاء الطبي التي تنفذها منظمة الصحة العالمية.

وقدمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني الرعاية الطبية والدعم النفسي للمرضى قبل سفرهم، ورافقتهم من خلال طواقم الإسعاف لضمان سلامتهم واستقرار حالتهم الصحية خلال عملية الإجلاء.

وأجلت منظمة الصحة العالمية في الثالث والعشرين من أكتوبر 2025 أجلت 41 مريضا في حالة حرجة للعلاج بدول أخرى، في أول عملية إجلاء طبي منذ توقيع الاتفاق.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تغريدة على موقع إكس، أن منظمة الصحة العالمية قادت عملية الإجلاء الطبي لـ 41 مريضا في حالة حرجة و145 مرافقا من غزة، لافتا إلى أن نحو 15 ألف مريض في غزة ما زالوا ينتظرون الإجلاء.

وجدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية دعوته الدول لإظهار التضامن وفتح جميع السبل من أجل تسريع عمليات الإجلاء الطبي من غزة.