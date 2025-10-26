الجبهة الديمقراطية تنعى عضو لجنتها المركزية السابق نهاد الأخرس

فلسطين اليوم

نعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السبت 26 أكتوبر 2025 في بيان لها الرفيق المناضل الكبير الدكتور نهاد طه الاخرس العضو السابق في اللجنة المركزية للجبهة ،الذي توفي مساء الأحد في مدينة نابلس، بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال والمثابرة في العمل الوطني والصحي والمجتمعي والأخرس أحد مؤسسي اتحاد لجان الرعاية الصحية الفلسطينية ومدير مؤسسة جمعية الرعاية الصحية في نابلس ومدير لاتحاد المؤسسات الأهلية للتنمية في الضفة.

وأوضح البيان ان الأخرس كان له مساهمات بارزة في التخطيط لتطوير العمل الصحي ليس فقط للمؤسسات التي يتولى قيادتها ، بل وعلى الصعيد العربي والدولي.

وأضاف بيان الجبهة أن الرفيق نهاد كان أحد قادة الإنتفاضة الكبرى التي اندلعت في نهاية العام 1978، وممثلاً عن الجبهة في القيادة الوطنية الموحدة في محافظة طولكرم، وكذلك لعب دوراً بارزاً في انتفاضة الأقصى.

وتقدمت الجبهة الديمقراطية من أسرة الرفيق الأخرس وذويه بأحر التعازي ومشاعر المواساة ، ومن رفاقه وزملائه بالتأكيد على أن إرثه وذكراه العطرة ستبقى مصدرا ملهما.

الإعلام المركزي- رام الله