معتقلون سياسيون بسجون بريطانيا يستعدون للإضراب عن الطعام دعما لفلسطين

فلسطين اليوم

أعلنت مجموعة prisoner for palestine السبت 26 أكتوبر 2025 عن إضراب جماعي مرتقب عن الطعام في سجون بريطانيا تضامنًا مع فلسطين.

ويستعد عشرات المعتقلين السياسيين في سجون بريطانيا لبدء الإضراب في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، احتجاجًا على الاضطهاد السياسي بسبب دعمهم لفلسطين.

وأعلنت مجموعة "Prisoners for Palestine" أن الإضراب سيكون الأكبر منذ إضراب الأسرى الإيرلنديين عام 1981، وبمشاركة معتقلين من مجموعتي Filton 24 وBrize Norton 5 المحتجزين بموجب "قانون الإرهاب" دون تهم.

وطالب المعتقلون برفع الرقابة على الاتصالات، والإفراج عنهم فورًا، وضمان محاكمة عادلة، وشطب Pal Action من قائمة الإرهاب، وإغلاق منشآت شركة الأسلحة الإسرائيلية Elbit Systems في بريطانيا.

ويبدأ الإضراب في ذكرى وعد بلفور، في رسالة رمزية ضد الدور البريطاني التاريخي في إقامة الكيان الصهيوني.