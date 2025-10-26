جيش الاحتلال: تنسيقات مع حماس حول أماكن رفات بعض الأسرى

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال السبت 26 أكتوبر 2025 وجود صور محدثة لعمليات البحث عن أسرى الاحتلال.

وقال مراسل إذاعة جيش الاحتلال "دورون كدوش" إن حماس سلّمت إلى الصليب الأحمر معلومات كانت بحوزتها حول مواقع عدد من جثث الأسرى، في مناطق عدة في رفح، خان يونس، والنصيرات.

وأضاف مراسل الإذاعة العبرية أن فرق الصليب الأحمر العاملة في غزة نسّقت مع الاحتلال بشأن الوصول إلى تلك النقاط وبدء أعمال الحفر والبحث وأن معظم المواقع التي قدّمتها حماس تقع ما وراء "الخط الأصفر" أي داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الفلسطينية في القطاع غير أن المنطقة في رفح تقع بعد "الخط الأصفر" أي تسيطر عليها قوات الاحتلال ولذلك تطلّب وصول فرق الصليب الأحمر إلى هناك موافقة إسرائيلية خاصة.

وأضاف مراسل إذاعة جيش الاحتلال إن هذه المرة، وبشكل استثنائي للغاية، منح قادة الاحتلال تصريحًا غير عادي، ليس فقط لدخول طواقم الصليب الأحمر، بل أيضًا لدخول عناصر من حماس إلى المنطقة الواقعة تحت سيطرة الاحتلال.

وقال إن الفريق المشترك من حماس والصليب الأحمر تنقل بين المواقع المذكورة وواصل عمليات البحث، وحتى هذه المرحلة بحسب المعلومات المتوفرة، لم يتحقق أي اختراق أو تقدم ملموس.