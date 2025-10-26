الأونروا: لا إمكانية لعودة الزراعة في غزة حالياً

فلسطين اليوم- غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، أنه لا توجد أي إمكانية حقيقية لعودة النشاط الزراعي في قطاع غزة في الوقت الراهن، بسبب حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية والمناطق الزراعية نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوكالة أن عودة الزراعة تتطلب أولاً إزالة الركام وبدء عملية إعادة الإعمار بشكل فعلي، مشيرة إلى أن المزارعين فقدوا معظم أدواتهم ومصادر دخلهم، ما يعمّق من الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان.