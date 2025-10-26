بحماية قوات الاحتلال.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

اقتحم 180 مستوطناً، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في استمرار واضح لانتهاك حرمة المسجد.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فإن الاقتحامات جرت على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وتخللها أداء طقوس تلمودية واستفزازات للمصلين.

كما شهد المسجد دخول 536 شخصاً آخرين تحت ما يسمى "السياحة"، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال التي وفرت الحماية الكاملة للمقتحمين، ومنعت وصول الفلسطينيين للمناطق القريبة من مسار الاقتحامات.

وتأتي هذه الانتهاكات في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من محاولات الاحتلال تكريس تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى، وسط صمت دولي متواصل.